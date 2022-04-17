Российский врач рассказала об опасности ручной стирки

Врач Наталья Ратникова заявила, что ручная стирка может привести к появлению бородавок

Российский врач-невролог, косметолог Наталья Ратникова рассказала об опасности ручной стирки. Комментарий эксперта приводит «Доктор Питер».

Собеседница издания заявила, что за руками ухаживать особенно тяжело, потому что они чаще других областей тела подвергаются неблагоприятному воздействию внешних факторов. При этом ручная стирка может привести к неприятным последствиям, отметила Ратникова. Так, это не только чрезмерная сухость кожного покрова, с которой в большинстве случаев подобные пациенты обращаются к косметологу. По словам специалистки, если руки часто находятся в горячей воде, нарушается физический и иммунный кожный барьер, что, в свою очередь, может привести к развитию грибковой инфекции и появлению бородавок.

«Вода — это природный растворитель, горячая вода сама по себе вызывает размягчение рогового слоя эпидермиса, нарушая связь между роговыми клетками верхних слоев кожи», — объяснила Ратникова.

Ранее в апреле сосудистый хирург Дмитрий Некрасов решил напомнить россиянам о неочевидной опасности постоянного ношения наушников. По словам врача, если уровень звука обычной речи достигает 50 децибел, то при прослушивании музыки в наушниках этот уровень возрастает до 80 децибел. Для сравнения он рассказал, что уровень шума при взлете реактивного самолета достигает 120 децибел, крайне некомфортных для человеческого слуха. Хирург объяснил, что когда слуховой нерв уже не сможет проводить нервные окончания в мозг, начнет развиваться тугоухость. Если вовремя не принять меры, то заболевание будет прогрессировать, в результате чего человек может оглохнуть.