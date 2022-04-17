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Два порта в Ливии остановили отгрузку нефти из-за протестов

Ливийские порты Зувентина и Меллита приостановили отгрузку нефти из-за протестов

Фото: Shutterstock

В двух портах Ливии приостановили отгрузку нефти на фоне протестов и политической напряженности в стране. Об этом сообщает Reuters.

В порту Зувентина пришлось пойти на такой шаг из-за проникновения на территорию протестующих. Они потребовали отставки премьер-министра Абделя Хамида Дбейбы. По оценкам агентства, из-за действий митингующих не удалось отгрузить около одного миллиона баррелей нефти.

В порту Меллита приостановили отгрузку энергоносителей из-за форс-мажора на месторождении Эль-Филь. Нефть из этого месторождения доставляется в Меллиту.

Ранее Национальная нефтяная корпорация Ливии (National Oil Corporation, NOC) объявила форс-мажор на нефтяном месторождении Эль-Филь, которое ранее было заблокировано протестующими. Как пояснили в NOC, группа людей проникла на территорию месторождения вечером 16 апреля и попыталась заблокировать его. В результате добыча нефти на Эль-Филе была полностью остановлена.

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Варвара Кошечкина
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