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В Telegram появились новые функции

В обновлении Telegram появились функции создания звуков уведомлений и настройка таймеров

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Мессенджер Telegram выпустил обновление, позволяющее пользователям создавать звуки уведомлений, настраивать таймеры отключения оповещений и автоматического удаления сообщений, пересылать ответы с сохранением исходного сообщения, а также разрабатывать и использовать ботов нового поколения. О новых функциях сообщается на сайте мессенджера.

Помимо этого, у пользователей появилась возможность отключать уведомления полностью или на заданное время. Им также стала доступна функция автоматического удаления сообщений с настройкой таймера в любых чатах. Обновления также затронули встроенную функцию перевода сообщений на iOS — количество распознаваемых языков увеличилось.

Кроме того, в новой версии Telegram обновили интерфейс смены телефонного номера, добавили больше анимированных эмодзи и улучшили окно проигрывателя в режиме «картинка в картинке» для пользователей платформы Android.

Ранее стало известно, что в популярном мессенджере WhatsApp появится новая функция, с помощью которой бизнес-аккаунтам станет удобнее делиться своим профилем с другими пользователями. В мессенджере изменится раздел «Поделиться профилем» (Share Profile). В нем появится возможность отправить специальную короткую ссылку на профиль пользователя, перейдя по которой другие юзеры смогут сразу начать чат с ним. Новая функция пока находится в стадии разработки. Ожидается, что она заработает в будущем обновлении мессенджера.

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Марина Совина
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