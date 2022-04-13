Стало известно о новой функции WhatsApp

Владельцы бизнес-аккаунтов в WhatsApp смогут отправлять короткие ссылки на профили

В популярном мессенджере WhatsApp появится новая функция, с помощью которой бизнес-аккаунтам станет удобнее делиться своим профилем с другими пользователями. Подробности стали известны специалистам портала WABetaInfo.

Как они выяснили, в мессенджере изменится раздел «Поделиться профилем» (Share Profile). В нем появится возможность отправить специальную короткую ссылку на профиль пользователя, перейдя по которой другие юзеры смогут сразу начать чат с ним.

Специалисты портала предупредили, что собеседники, которым отправили короткую ссылку, также получают доступ к номеру телефона владельца профиля.

В WABetaInfo также обратили внимание на то, что делиться короткой ссылкой смогут только бизнес-аккаунты, отправляя ее клиентам. Новая функция пока находится в стадии разработки. Ожидается, что она заработает в будущем обновлении мессенджера.

Ранее сообщалось, что разработчики WhatsApp планируют добавить в мессенджер возможность создавать опросы в групповых чатах. В них пользователям можно будет добавлять до 12 вариантов ответа. Отмечалось, что варианты можно будет менять местами.