В WhatsApp появится новая возможность для пользователей

В мессенджере WhatsApp появится возможность создавать опросы в групповых чатах

В популярном мессенджере WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией) появится функция, благодаря которой в групповых чатах появится новая возможность. Подробности раскрыли специалисты портала WABetaInfo.

По данным специалистов, разработчики WhatsApp планируют добавить в мессенджер возможность создавать опросы в групповых чатах. В них пользователям можно будет добавлять до 12 вариантов ответа. Также стало известно, что варианты можно будет менять местами.

Нововведение заметили в бета-версии мессенджера под номером 2.22.8.72 для смартфонов под управлением iOS. Когда оно будет доступно для всех пользователей WhatsApp, не уточняется.

Ранее специалисты WABetaInfo рассказали о другой новой возможности, которая скоро появится в WhatsApp. Благодаря новой опции пользователи смогут сразу начать переписку с людьми, чьи номера отсутствуют в их списке контактов. Уточнялось, что в нынешней версии мессенджера при нажатии на несохраненный номер телефона юзеров отправляют в стандартное меню звонков.