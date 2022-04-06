Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

В WhatsApp появится новая возможность для пользователей

В мессенджере WhatsApp появится возможность создавать опросы в групповых чатах

Фото: Shutterstock

В популярном мессенджере WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией) появится функция, благодаря которой в групповых чатах появится новая возможность. Подробности раскрыли специалисты портала WABetaInfo.

По данным специалистов, разработчики WhatsApp планируют добавить в мессенджер возможность создавать опросы в групповых чатах. В них пользователям можно будет добавлять до 12 вариантов ответа. Также стало известно, что варианты можно будет менять местами.

Нововведение заметили в бета-версии мессенджера под номером 2.22.8.72 для смартфонов под управлением iOS. Когда оно будет доступно для всех пользователей WhatsApp, не уточняется.

Ранее специалисты WABetaInfo рассказали о другой новой возможности, которая скоро появится в WhatsApp. Благодаря новой опции пользователи смогут сразу начать переписку с людьми, чьи номера отсутствуют в их списке контактов. Уточнялось, что в нынешней версии мессенджера при нажатии на несохраненный номер телефона юзеров отправляют в стандартное меню звонков.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Наумова
Обсудить
Последние новости
Песков назвал решение на случай отказа Европы от российского газа
Создан способный к осязанию протез
Экономист оценил эффект от новых антироссийских санкций
В России разработали радар с повышенной скрытностью
Пятерых россиян задержали за похищение людей ради полумиллиона рублей
Мини-юбки стали модным трендом у женщин зрелого возраста в 2022 году
Минобороны заявило о готовящейся провокации украинских спецслужб
Педофил из Москвы совратил российскую школьницу по видеосвязи
Джастин Бибер предложил оплатить сеансы психотерапии для поклонников
Зеленский пообещал встречу со странами-гарантами безопасности Украины без России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.