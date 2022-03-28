Пользователям рассказали о новой возможности WhatsApp

В мессенджере WhatsApp могут разрешить отправлять файлы размером до двух гигабайт

В популярном мессенджере WhatsApp может появиться новая опция, связанная с пересылкой медиафайлов в чате. Об этом рассказали специалисты WABetaInfo.

По данным портала, в нескольких бета-версиях мессенджера для Android и iOS тестировщики заметили возможность отправлять файлы размером до двух гигабайт. Отмечается, что сегодня пользователям WhatsApp разрешено обмениваться файлами размером до 100 мегабайт.

Специалисты портала уточнили, что новая опция доступна только некоторым тестировщикам в Аргентине. Будет ли она запущена для широкого круга пользователей, не сообщается.

Ранее стало известно о другой новой возможности, которая может появиться в WhatsApp. Опция будет касаться прослушивания аудиосообщений. С ее помощью пользователи смогут ставить сообщения на паузу и возобновлять их воспроизведение.

Перед этим сообщалось о планах разработчиков WhatsApp ввести ограничение по пересылке сообщений. Согласно новому правилу, пользователи не смогут отправлять полученные сообщения одновременно в несколько групповых чатов. Предполагается, что это ограничение должно защитить юзеров от дезинформации и фейков.