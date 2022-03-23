Пользователям WhatsApp рассказали о новой функции

В мессенджере WhatsApp появится возможность ставить аудиосообщения на паузу

В популярном мессенджере WhatsApp (принадлежит американской компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) появится новая функция, связанная с прослушиванием аудиосообщений. Об этом пользователям рассказали специалисты сайта WABetaInfo.

По данным портала, в бета-версии WhatsApp для Android под номером 22.2.72 появилась возможность ставить аудиосообщения на паузу и возобновлять их воспроизведение.

Отмечается, что эта функция впервые появилась в версии мессенджера под номером 2.22.6.7, однако по неизвестной причине она была исключена из последующих версий платформы. Теперь же возможность поставить сообщение на паузу, а затем снова включить его вернулась.

Дата ее выпуска для всех пользователей платформы пока не раскрывается.

Ранее сообщалось о другой новой функции, которая появится в десктопной версии WhatsApp. С ее помощью пользователи смогут выбирать, будут ли они получать уведомления о реакции собеседника на их сообщение или нет. Сообщалось, что опция в скором времени станет доступна широкому кругу пользователей.