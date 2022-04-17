Видеохостинг YouTube заблокировал канал филиала ВГТРК в Чечне ГТРК «Вайнах»

Видеохостинг YouTube без объяснения причин заблокировал канал ГТРК «Вайнах», являющегося филиалом ВГТРК в Чеченской Республике. Об этом ТАСС сообщила директор телеканала Рузана Веселаева.

«Канал был заблокирован видеохостингом YouTube без предупреждения и объяснения причин. Я могу твердо сказать, что наш телеканал вел свой аккаунт с соблюдением всех требований, которые выдвигал видеохостинг», — заявила Веселаева, подчеркнув, что телеканал не получал никаких предупреждений о предстоящей блокировке или сообщений о каких-либо нарушениях.

По словам Веселаевой, на канале в основном публиковались материалы о событиях в Чечне, о деятельности главы республики Рамзана Кадырова и о спецоперации на Украине. При этом она призналась, что не удивлена поведением администрации видеохостинга, которая «еще раз доказала, что боится правды». «Подобные моменты мотивируют нас, как профессионалов, еще более качественно предоставлять наш контент зрителям, которые хотят владеть достоверной информацией», — заключила Веселаева.

Ранее компания Google заблокировала YouTube-канал Госдумы «ДумаТВ». В марте YouTube заблокировал каналы российских СМИ, финансируемых государством. YouTube также полностью приостановил все функции монетизации для пользователей из России. Помимо того, для юзеров из РФ оказались недоступны подписки Premium и Music Premium.