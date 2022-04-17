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Футболист клуба РПЛ порассуждал о проблемах с зарплатами

Вратарь клуба РПЛ «Арсенал» Левашов назвал проблемы с зарплатами в клубе несущественными

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Вратарь тульского «Арсенала» Михаил Левашов порассуждал о ситуации с зарплатами в клубе. Его слова приводит «Матч ТВ».

Футболист назвал проблемы с зарплатами в команде несущественными. «Это никак не влияет на нашу подготовку», — подчеркнул он.

Левашов также поделился мнением о результатах команды в Российской премьер-лиге (РПЛ). «Тяжелый период, команда идет внизу, все зависит только от нас, нужно выходить и выигрывать. Сейчас много факторов вокруг, что-то давит, но когда выходишь на поле, все забываешь», — рассказал футболист.

Ранее в воскресенье, 17 апреля, «Арсенал» уступил «Ростову» матче 25-го тура РПЛ. Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:1.

Тульская команда имеет в активе 21 очко и замыкает таблицу чемпионата. По итогам сезона РПЛ покинут два клуба, занявшие последние места в рейтинге. 13-я и 14-я команда проведут стыковые матчи с клубами Футбольной национальной лиги (ФНЛ), чтобы обеспечить себе места в чемпионате России на следующий год.

Дарья Коршунова
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