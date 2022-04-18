Минобороны сообщило о поражении 84 военных объектов Украины

Минобороны России сообщило, что ВКС РФ поразили 84 военных объекта Украины за сутки

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что за сутки оперативно-тактическая авиация ВКС РФ за сутки поразила 84 военных украинских объекта. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, был уничтожен завод по ремонту головных частей тактических ракет «Точка-У» в Днепре. Кроме того, ликвидирован командный пункт батальона теробороны около села Зеленое поле, а также два склада боеприпасов и хранилище топлива около Червоной поляны.

Ранее Министерство обороны сообщило об уничтожении в районе Львова крупного логистического центра, в котором находилось западное вооружение, поставленное на Украину за последние шесть дней. Также был уничтожен крупный склад боеприпасов в районе населенного пункта Васильки в Киевской области.