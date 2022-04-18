Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Зеленский передал анкету для получения Украиной статуса кандидата в ЕС

Президент Украины Зеленский передал главе представительства ЕС анкету на членство в союзе
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Janis Laizans / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский передал представителю Евросоюза (ЕС) заполненную анкету для получения страной статуса кандидата на вступление в альянс. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на офис украинского лидера.

«Сегодня — один из этапов для нашего государства к вступлению в Европейский союз, стремление, к которому идет наш народ и за которое борется», — заявил Зеленский, передавая соответствующий документ.

17 апреля сообщалось, что украинское руководство заполнило опросник, который позволит Еврокомиссии (ЕК) рекомендовать Совету ЕС начать обсуждение вопроса о запуске переговоров о вступлении Украины в Европейский союз.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что считает невозможным рассматривать заявку Украины на вступление в ЕС, пока на территории страны продолжаются боевые действия.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Командир российского корабля «Цезарь Куников» погиб в спецоперации на Украине
Названа оптимальная стоимость отдыха в отелях Таиланда на майские праздники
Умер режиссер Леонид Хейфец
В Москве младенец впал в кому после обрезания на дому
Евгений Понасенков раскрыл подробности отъезда из России
В России отменили норматив по охвату населения тестированием на COVID-19
Россиянам объяснили возникновение красного моря в Анапе
Россиянам назвали вкусный напиток для профилактики слабоумия
Ле Пен заявила о необходимости союза России с Европой вместо Китая
Названа причина отсутствия iPhone с USB-C
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.