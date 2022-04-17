Киев заполнил опросник для начала обсуждения вступления Украины в Евросоюз

Администрация Зеленского заявила о заполнении опросника для вступления Украины в ЕС

Украинское руководство заполнило опросник, который позволит Еврокомиссии (ЕК) рекомендовать Совету ЕС начать обсуждение вопроса о запуске переговоров о вступлении Украины в Европейский союз, заявил заместитель руководителя офиса украинского президента Игорь Жовква, пишет ТАСС.

По словам политика, украинский лидер Владимир Зеленский пообещал главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, что страна в скором времени заполнит опросник. «Прошла неделя, и сегодня можно констатировать, что тот документ, который предоставила госпожа Урсула, заполнен украинской стороной», — подчеркнул Жовква.

Представитель администрации президента Украины отметил, что Еврокомиссия изучит данные по опроснику и подготовит рекомендации, «выполняет ли Украина копенгагенские критерии членства». В Киеве выразили надежду, что они будут положительными.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что считает невозможным рассматривать заявку Украины на вступление в ЕС, пока на территории страны продолжаются боевые действия.