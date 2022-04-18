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Пушилин допустил нахождение наемников из США и Канады в «Азовстали»

Глава ДНР Пушилин допустил, что в «Азовстали» могут находиться наемники из США и Канады

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин допустил, что на территории металлургического комбината «Азовсталь», заблокированного российскими военными и силами республики, могут находиться наемники из США, Румынии и Канады. Его цитирует РИА Новости.

Ранее об иностранных наемниках на «Азовстали» заявлял командир подразделения ДНР с позывным Хохол. По его словам, на территории завода, предположительно, могут находиться иностранные военные инструкторы из Польши, Великобритании или даже нейтральной Швейцарии.

17 апреля стало известно, что украинские военнослужащие и иностранные наемники в Мариуполе, находящиеся на территории «Азовстали», отказались сдаваться, несмотря на предложение Минобороны России сложить оружие. Предложение российской стороны исходило из перехваченных радиопереговоров, из которых следует, что заблокированные на заводе боевики «находятся в безвыходном положении».

Тем временем в соцсетях распространяется информация о том, что украинские войска пытаются прорваться с территории завода. По словам заместителя начальника управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, эти сообщения являются вбросами со стороны Киева, призванными «поддержать моральный дух солдат на всей Украине».

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Алевтина Запольская
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