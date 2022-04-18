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Российские банки изменили условия начисления кешбэка

РБК заявил о сокращении размера кешбэка в российских банках

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Крупные российские банки начали сокращать размер кешбэка и менять программы лояльности из-за регулирования тарифа за прием карт, пишет РБК.

Изменения будут введены из-за снижения размера эквайринговой комиссии с 18 апреля по требованию Центробанка, заявило издание. Сниженные комиссии будут работать на розничную продажу продуктов питания, потребительских товаров (одежда, топливо, медицинские изделия, лекарства). Кроме того, это коснется услуг в сферах связи, жилищно-коммунального хозяйства, медицины, образования, культуры, туризма, а также перевозки пассажиров.

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По данным издания, на данный момент условия планируют поменять Росбанк и «Русский стандарт», другие финансово-кредитные организации также не исключают перемен. В Росбанке скорректировали условия на программу «Можно все». К примеру, на покупки из списка регулятора кешбэк будет начисляться в размере 0,5 процента вместо 1 процента ранее. Кроме того, отменяется повышенное вознаграждение на часть товаров из списка.

«Русский стандарт» станет возвращать 0,5 процента вместо 1-1,5 процента ранее. Перемены коснутся сразу нескольких программ лояльности.

Ранее Центробанк разрешил россиянам переводить средства в рублях на зарубежные счета.

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Марина Совина
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