Украинка изменилась до неузнаваемости с помощью макияжа и удивила подписчиков

TikTok-блогерша Воронина показала себя до и после нанесения макияжа и удивила зрителей

Украинская блогерша изменила свою внешность до неузнаваемости с помощью макияжа и удивила подписчиков. На ее TikTok-видео обратили внимание в издании The Sun.

На первых кадрах ролика 20-летняя Валерия Воронина продемонстрировала лицо без косметики. У девушки наблюдались несовершенства кожи, акне, чересчур светлые брови, а также крупный нос и тонкие губы. Затем юзерша показала внешность после нанесения макияжа: она преобразила лицо с помощью техники контуринга, нанесла хайлайтер, дымчатые тени и яркую алую помаду. Помимо этого, пользовательница соцсети сделала объемную укладку на распущенные кудрявые волосы.

Кадр: видео @voronina_valeria_

Всего на страницу инфлюэнсера подписано 2,2 миллиона человек, а вышеупомянутый пост набрал более 4,8 миллиона просмотров. В комментариях многие зрители отказывались верить, что трансформацию внешности обеспечил макияж, а не хирургическое вмешательство. «Это не может быть один и тот же нос», «Нос — определенно после пластики», «Это — контурирование по бокам переносицы и возле кончика носа, а затем хайлайтер», «Прическа и угол съемки играют большую роль», — спорили они.

В марте популярная блогерша Анастасия Тупицына поделилась в TikTok результатами своего преображения с помощью косметики и также удивила пользователей сети. Уроженка России, ныне живущая в Одессе, регулярно размещает видео, в которых демонстрирует, как меняет внешний вид посредством нанесения макияжа. На размещенных кадрах девушка показала естественную внешность, после чего сняла себя с различными вариациями яркого и нюдового мейкапа.