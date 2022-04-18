В музее-усадьбе Толстого высадили сотни молодых дубов

В музее-усадьбе Толстого «Ясная Поляна» под Тулой высадили более 400 деревьев

В музее-усадьбе писателя Льва Толстого «Ясная Поляна» под Тулой высадили сотни новых деревьев. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу думы Тульской области.

Как отмечается, посадки прошли в рамках акции «Сохраним Ясную Поляну для будущих поколений». Всего было высажено более 400 деревьев. Рядом с любимой скамейкой писателя появились 200 молодых дубов, а еще сотня этих деревьев вместе с 50 липами высажены в Старом заказе, около могилы Толстого. Кроме того, в Чепыже теперь можно увидеть 80 молодых елей.

Акция «Сохраним Ясную Поляну для будущих поколений» была запущена в 2007 году. С тех пор на территории музея-усадьбы Толстого появилось более 10 тысяч дубов, елей, сосен, берез и лиственниц.

Ранее сообщалось, что с 15 апреля в «Ясной Поляне» стартует волонтерский сезон, который продлится до середины октября. В эти месяцы добровольцы займутся восстановлением мемориальных лесов: как естественных, так и тех, которые посадили сам Лев Николаевич Толстой и его супруга Софья Андреевна.

