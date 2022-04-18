Гендиректор клуба КХЛ высказался об уходе иностранных команд из лиги

Гендиректор «Сибири» Фастовский выразил сожаление из-за выхода из КХЛ иностранных клубов

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский выразил сожаление из-за выхода из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) иностранных клубов. Об этом он рассказал РИА Новости.

«Я переживаю, когда команды уходят, особенно такие самобытные. Мне очень обидно, но если так, значит так. Мы просто принимаем это как данность», — высказался функционер. По его словам, когда разные культуры игры соединяются, это обогащает хоккей. «Но жизнь не останавливается, рыдать тоже никто не будет», — добавил он.

5 апреля финский «Йокерит» объявил о прекращении выступлений в КХЛ. В заявлении клуба также сказано, что генеральный менеджер Яри Курри покинет пост в совете директоров лиги. Команда выступала в КХЛ с сезона-2014/2015. За это время финнам дважды удалось пробиться в четвертьфинал Кубка Гагарина.

Ранее стало известно, что рижское «Динамо» покидает КХЛ. В нынешнем розыгрыше команда заняла последнее место в Западной конференции и не попала в плей-офф. Латвийский клуб выступал в КХЛ с момента основания лиги в 2008 году.