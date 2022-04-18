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В США озаботились сокращением запасов комплексов Javelin

Издание The Business Insider озаботилось сокращением запасов комплексов FGM-148 Javelin

Фото: Gleb Garanich / Reuters

США передали Украине около трети запасов противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) FGM-148 Javelin. Продолжение поставок может сократить количество ПТРК, предназначенных для нужд американских военных. В публикации The Business Insider озаботились сокращением запасов комплексов.

Соединенные Штаты передали украинским военным 7000 комплексов FGM-148. «Важно отметить, что Javelin являются наиболее мощными и наиболее известными из систем противотанкового оружия, но не самыми многочисленными», — пишет издание.

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Отмечается, что с начала производства FGM-148 в США выпустили более 37 тысяч ПТРК. Часть этих комплексов используют на учениях, поэтому на вооружении могло оставаться 20-25 тысяч FGM-148 Javelin. Украина получила примерно треть американских запасов ПТРК Javelin.

Дальнейшие поставки могут сократить запасы ПТРК, которые США сохраняют для применения в возможных глобальных конфликтах. Издание отмечает, что в США могут производить около 6480 единиц ПТРК Javelin в год, а срок поставки комплексов составляет 32 месяца. Это позволит восполнить запасы противотанкового оружия через 3-4 года.

В марте помощник министра армии США по закупкам, логистике и технологиям Даг Буш сообщил, что производство ПТРК Javelin и переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) FIM-92 Stinger можно нарастить.

В феврале в публикации Popular Mechanics отметили, что США отправляют в Европу оружие, которое не проходило проверку в реальной войне.

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Даниил Иринин
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