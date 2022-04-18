«Золотая судья» Хахалева передумала обжаловать решение о возбуждении на нее дела

Экс-судья Хахалева отозвала из Верховного суда России жалобу на решение о возбуждении дела

Бывшая судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева отозвала свою жалобу, которую должен был рассматривать Верховный суд России, на решение о возбуждении против нее уголовного дела. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Заявительница настояла на снятии ее жалобы с рассмотрения, поэтому суд прекратил производство по ней. Хахалева оспаривала решения Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) России, которая 15 декабря 2021 года дала согласие на привлечение ее к уголовной ответственности.

Причина, из-за которой экс-судья передумала судиться, неизвестна.

Хахалевой вменяются мошенничество и служебный подлог. Она не явилась на заседание ВККС. По данным ФСБ, 8 декабря 2021 года она вылетела в Ереван и в Россию не возвращалась.

По версии следствия, экс-судья похитила более одного миллиона рублей. С 2016 по 2019 год судья отсутствовала на рабочем месте 128 рабочих дней. За 2017 год Хахалева не рассмотрела ни одного дела, а за следующий год рассмотрела всего пять дел. При этом она вносила в табель ложные сведения.

Скандал с Хахалевой разразился 15 июля 2017 года после того, как в сети появилось видео со свадьбы ее дочери с сотрудником управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю. На праздничном мероприятии были звезды эстрады, в том числе Валерий Меладзе и Николай Басков. Праздник обошелся в два миллиона долларов. Затем в СМИ появилась информация, что судья Хахалева не обучалась в Тбилисском университете и не получала там диплом.

В ноябре 2018 года Хахалеву сняли с должности председателя коллегии, а в 2019 году новый председатель Краснодарского краевого суда отстранил ее от ведения судебных процессов.