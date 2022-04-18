Россиянам назвали вкусный напиток для профилактики слабоумия

Диетолог Денисова посоветовала ежедневно пить чашку какао для профилактики слабоумия

Врач-диетолог Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Наталья Денисова назвала какао прекрасным и вкусным средством для профилактики слабоумия, заболеваний мозга и улучшения памяти. Об этом эксперт сообщила агентству «Москва».

Специалист объяснила россиянам, что одним из факторов, провоцирующих развитие дегенеративных заболеваний, является проблема с кровеносными сосудами головного мозга, а в какао содержится большое количество антиоксидантов растительного происхождения флавоноидов, которые помогают улучшить их состояние. Благодаря этому, сказала Денисова, улучшается память, работа мозга, снижается риск развития болезни Альцгеймера и деменции. Достаточно пить одну-две чашки этого вкусного напитка ежедневно.

Кроме того, по словам, диетолога, какао также нормализует кровоток во всех органах, что поможет в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа. «В какао высокое содержание антиоксидантов, которые относятся к группе полифенолов. Полифенолы способствуют нормализации уровня холестерина крови, улучшают состояние клеточной стенки, реологические свойства крови, то есть поддержанию ее в жидком состоянии и профилактике образования тромбов», — пояснила Денисова.

В заключение врач напомнила, что людям с гипервозбудимостью нервной системы, проблемами желудочно-кишечного тракта или подагрой злоупотреблять этим напитком не стоит, чтобы избежать обострения хронических заболеваний.

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