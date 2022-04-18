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Разработан неинвазивный способ зарядки кардиостимуляторов

В KIST разработали способ зарядки кардиостимуляторов и дефибрилляторов ультразвуком

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Корейском институте науки и техники (KIST) разработали неинвазивный способ зарядки имплантированных электронных устройств, таких как кардиостимуляторы и дефибрилляторы. Ученые предлагают использовать для этого ультразвуковые волны. Результаты исследования описаны в Publishing.

На данный момент для замены батареи в таких устройствах приходится проводить хирургические операции, что может приводить к осложнениям. Существующие способы беспроводной передачи энергии работают на основе электромагнитной индукции и магнитного резонанса. Сейчас такие технологии применяются в смартфонах и беспроводных наушниках, однако этот метод невозможно применять повсеместно, в том числе в медицине, поскольку электромагнитные волны не способны проходить через воду или металл.

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Корейские специалисты создали способ альтернативной передачи энергии: с помощью воздействия ультразвуковых волн. Безопасность этого метода подтверждалась с помощью уже существующих медицинских манипуляций: ультразвуковой диагностики органов или плода у беременных женщин.

Новый способ основан на работе устройства, которое принимает и преобразует ультразвуковые волны в электрическую энергию, используя трибоэлектрический принцип. Этот метод позволяет заряжать имплантированные электронные устройства мощностью более восьми мегаватт на расстоянии шести сантиметров. По мнению авторов работы, дальнейшая оптимизация устройства позволит применять его не только в сфере медицины.

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Елена Апазиди
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