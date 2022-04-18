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Диетолог развенчала один из самых популярных мифов о йогурте

Диетолог Торопыгина заявила, что польза йогуртов для пищеварения сильно преувеличена

Фото: Shutterstock

Врач-диетолог высшей категории Ирина Торопыгина развенчала один из самых известных мифов о йогурте. По ее словам, которые приводит издание 74.RU, популярное утверждение о том, что этот кисломолочный продукт помогает в пищеварении, правдиво лишь отчасти.

Она отметила, что польза йогуртов несколько преувеличена. В этом продукте, заявила она, содержатся пробиотики, которые, попадая в кишечник, действительно восстанавливают колонию полезных бактерий, однако большая часть этих полезных микроорганизмов теряется в процессе пищеварения и не добирается до кишечника.

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Также, по словам Торопыгиной, в йогуртах с добавками содержится большое количество сахара. «Для примера, в мороженом содержится четыре ложки сахара, в ванильном йогурте — пять, в 300 граммах газированной воды — девять. Если не можете сосчитать, сколько сахара вы едите, постарайтесь хотя бы воздержаться от злоупотребления сладким», — посоветовала диетолог, добавив, что лучше выбирать несладкие натуральные фермерские йогурты без добавок, а не популярные, выпущенные в промышленных масштабах.

Ранее терапевт Вера Самсонова перечислила продукты, которые вызывают вздутие живота. По ее словам, йогурты, молоко, сливочные сорта сыра содержат большое количество лактозы, которая провоцирует проблемы с желудком.

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Наталья Обрядина
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