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Терапевт назвала вызывающие вздутие живота продукты

Терапевт Самсонова заявила, что продукты с FODMAP вызывают вздутие живота

Фото: Shutterstock

У людей вздутие живота чаще всего вызывает группа продуктов с ферментируемыми олигосахаридами, дисахаридами, моносахаридами и полиолами (FODMAP). Об этом заявила терапевт, гастроэнтеролог Вера Самсонова, сообщает «Доктор Питер».

Специалист назвала лактозу одним из компонентов пищи, который вызывает проблемы с желудком, — она содержится в молоке, йогуртах и сливочных сортах сыра. Также к дискомфорту приводит употребление большого числа олигосахардиов, которые есть в пшеничном и ржаном семени, в бобовых, чесноке и луке.

По словам Самсоновой, на желудок также влияют моносахариды — молекулы, которые дают сладкий вкус фруктам. Они содержатся в инжире, манго, финиках, а также в меде. Терапевт подчеркнула, что при содержании в продуктах полиолы — сахарозаменителя — также высок риск возникновения вздутия. Большое количество этих соединений есть в фруктах, овощах, а также в сладостях.

«Если у людей с синдромом раздраженной кишки ограничить в питании эти категории пищи (полностью убирать эти продукты не нужно), можно значительно улучшить состояние», — рассказала Самсонова.

Ранее британские медики выяснили, что вздутие живота может являться симптомом опасной болезни. Оно может свидетельствовать о застойной сердечной недостаточности — прогрессирующем состоянии, которое характеризуется неспособностью мышцы перекачивать кровь по телу и может привести к летальному исходу.

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Анастасия Шейкина
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