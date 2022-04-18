В России описали ответ на возможное вступление Финляндии в НАТО

Эксперт Корнев рассказал об усилении Балтфлота в случае вступления Финляндии в НАТО

Россия в случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО может укрепить собственные западные рубежи. Возможный ответ Москвы в колонке для «Известий» описал военный эксперт Дмитрий Корнев.

По его мнению, в случае расширения НАТО Балтийский флот России может быть усилен корветами проекта 20380 или 20385, переносящими системы противовоздушной обороны (ПВО) «Полимент-Редут» и установки вертикального пуска крылатых ракет «Калибр». «Группа таких кораблей могла бы обеспечить как защиту основных коммуникаций на Балтике, так и нести определенный ответный ракетный потенциал с дальностью действия до 2,5 тысячи километров», — рассказывает автор.

Подводные силы предлагается укрепить за счет неатомных подводных лодок проектов 06363 или проекта 677, способных переносить крылатые ракет комплекса «Калибр-ПЛ». По мнению эксперта, «господство в воздухе над Балтикой должны будут обеспечить истребители Су-35С и фронтовые бомбардировщики Су-34», а также зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 «Триумф» и С-500 «Прометей».

Автор допускает переброску в регион гиперзвуковых ракетных комплексов «Кинжал», которые обеспечат «поражение любых целей в Скандинавии в случае такой необходимости», и размещение там же дополнительных комплексов «Искандер». Согласно Корневу, при необходимости на Балтике может появиться и ядерное оружие.

В марте эксперт рассказал, что в ответ на усиление НАТО российская сторона на западных границах может разместить один из четырех ракетных комплексов — 9К720 «Искандер-М», авиационный гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал», «некоторую реинкарнацию» советского стратегического ракетного комплекса «Рубеж» и некий «новый ракетный комплекс с совершенно новыми возможностями и с дальностью действия от 500 до 4000 километров, создание которого логично предположить с учетом прекращения действия Договора об ограничении ракет средней и малой дальности».