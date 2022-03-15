России предрекли создание ракетного «туза в рукаве»

«Известия»: Россия может создать совершенно секретный «туз в рукаве»

В ответ на усиление НАТО российская сторона на западных границах может разместить один из четырех ракетных комплексов, заявил в беседе с «Известиями» военный эксперт Дмитрий Корнев.

Специалист называет три известных кандидата — 9К720 «Искандер-М», авиационный гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» и «некоторую реинкарнацию» советского стратегического ракетного комплекса «Рубеж». Четвертым вариантом эксперт считает совершенно секретный «туз в рукаве».

По его мнению, речь может идти о «новом ракетном комплексе с совершенно новыми возможностями и с дальностью действия от 500 до 4000 километров, создание которого логично предположить с учетом прекращения действия Договора об ограничении ракет средней и малой дальности». Корнев допускает, что новый комплекс может использовать опыт эксплуатации 9К720 «Искандер-М» и получить пусковую установку с пятиосным шасси.

Таким образом Корнев прокомментировал мартовское заявление главы Минобороны России Сергея Шойгу, согласно которому Генштабом разрабатывается и фактически завершен план по усилению российских западных рубежей.