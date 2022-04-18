В Минздраве заявили о независимости России от импорта тестов на коронавирус

Мурашко заявил, что Россия не зависит от импорта тест-систем на коронавирус

Россия не зависит от импорта тест-систем на коронавирус. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает ТАСС.

По его словам, отечественная фармацевтическая промышленность в годы пандемии активно развивалась в этом направлении и сейчас полностью покрывает потребности внутреннего рынка.

Мурашко добавил, что сейчас в России зарегистрировано порядка 400 различных тест-систем для выявления коронавируса.

Ранее министр здравоохранения заявил, что ситуация на российском рынке лекарств сейчас стабильная. По его словам, сейчас доступны все основные виды виды лекарств. Также он сообщил, что правительство приняло ряд решений, облегчающий фармакологическим компаниям вывод препаратов на рынок. Меры коснутся порядка регистрации и сертификации.

В понедельник, 18 апреля, в Оперштабе сообщили, что в России за прошедшие сутки было выявлено 9 434 новых случая коронавируса. Это минимальное значение с 8 июня 2021 года. 1058 человек были госпитализированы, 213 скончались.