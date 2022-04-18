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Стало известно о влиянии пандемии на сексуальную активность людей

Сексопатолог Тэмми Нельсон заявила о желании людей иметь свободные отношения

Фото: Scott Broome / Unsplash

Сексопатолог Тэмми Нельсон рассказала о влиянии пандемии COVID-19 и изоляции на сексуальную активность людей. По словам специалиста, пациенты все чаще говорят о желании иметь свободные отношения, пишет The Star.

Нельсон аргументировала такое изменение в сексуальном поведении тем, что люди пережили романтическое выгорание и теперь стремятся наверстать упущенное и ищут новых партнеров.

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Эксперт заявила, что за последние месяцы к ней поступило на 45 процентов запросов больше на эту тему. Клиенты просят подсказать, как им обсудить с партнером свободные отношения. «Сейчас пары как никогда стремятся оживить отношения. Многие открыто завиляют о желании реализоваться сексуально», — прокомментировала Тэмми Нельсон.

Эксперт добавила, что мужчины обычно хотят большей сексуальной свободы и становятся инициаторами свободных отношений.
«Мужчины выносят эту щекотливую тему на обсуждение, женщины долго думают, а потом соглашаются. В то же время мужчины быстрее заявляют, что хотят прекратить эту практику, а дамы настаивают на продолжении», — резюмировала Тэмми Нельсон.

Ранее страдающим от стресса россиянам рассказали, как вернуться к сексуальной жизни. Эксперты отметили, что мужчины часто переживают стрессы, замкнувшись в себе, и они не готовы обсуждать с кем-то интимные проблемы, а женщинам, наоборот, требуется разговор по душам, ласка и поддержка.

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Вера Владзиевская
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