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В Бурятии возбудили дело после гибели пяти работников комбината

В Бурятии следователи возбудили дело после смертельного отравления работников комбината

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Бурятии следователи возбудили дело после того, как пятеро работников Селенгинского Целлюлозно-картонного комбината отравились насмерть метаном. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, 17 апреля на территории комбината в помещении одного из очистных резервуаров возникла концентрация неизвестного газа. Вдохнув его, пять человек, осматривавших канализационный коллектор, погибли. Еще одной работнице удалось самостоятельно выбраться из помещения, но из-за действия токсичных веществ ей потребовалась медицинская помощь.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть двух и более лиц»). На месте работает следственно-оперативная группа.

Ранее сообщалось, что среди погибших трое мужчин и две женщины. Они осматривали канализационный коллектор и погибли там от отравления газом.

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Мария Рубникович
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