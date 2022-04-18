У омского музея имени Врубеля появился свой парфюм

Музей имени Врубеля в Омске выпустил свой парфюм, вдохновленный работами художника. Об этом сообщается на сайте министерства культуры Омской области.

Духи создала парфюмер из Пермского края Виола Новоселова, основываясь на плафонах Врубеля с изображением цветов: «Розы и орхидеи», «Хризантемы», «Желтые розы». Художник создал их в 1894 году для особняка на Поварской улице в Москве.

В основе композиции — нота розы, туда также добавлены ладан и черный перец.

«Ладан – дань религиозной теме в творчестве Врубеля, его монументальным фрескам Кирилловской церкви и Владимирского собора в Киеве. Черный перец в сочетании с нотами кардамона, гвоздики и имбиря отсылает к произведениям, посвященным Демону. На протяжении всей своей творческой жизни художник возвращался к этому образу неоднократно. Ноты бисквита символизируют любовь Врубеля к чувственной стороне жизни и отсылают к многогранным и прекрасным образам женщин в его творчестве», — сообщили в министерстве.

Кроме того, с 3 по 29 мая в музее будет проходить выставка «Помни о Красоте...», на которой будет представлена графика конца XIX-начала XX века из собрания учреждения. В экспозицию войдут рисунки Александра Бенуа, Николая Рериха, Константина Коровина, Ивана Билибина и других.

Ранее сообщалось, что в музее-усадьбе писателя Льва Толстого «Ясная Поляна» под Тулой высадили сотни новых деревьев. Посадки прошли в рамках акции «Сохраним Ясную Поляну для будущих поколений». Всего было высажено более 400 деревьев. Рядом с любимой скамейкой писателя появились 200 молодых дубов, а еще сотня этих деревьев вместе с 50 липами высажены в Старом заказе, около могилы Толстого. Кроме того, в Чепыже теперь можно увидеть 80 молодых елей.