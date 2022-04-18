Вучич обвинил Украину в сигналах о минировании сербских самолетов

Президент Сербии Вучич обвинил спецслужбы Украины в сигналах о минировании самолетов

Президент Сербии Александр Вучич обвинил иностранные спецслужбы на Украине в том, что они подают сигналы о минировании самолетов авиакомпании Air Serbia на маршруте в Россию. Об этом он заявил в эфире TV Pink, передает РИА Новости.

«Вы думаете, что мы продолжаем перелеты в РФ из-за прибыли? У нас ее нет. Вечером мне прислали информацию из Air Serbia, что сегодня впервые был зеленый свет — не поступил сигнал о минировании», — сказал он. По словам сербского лидера, когда самолет находился над Словакией, поступил сигнал о минировании, пилот продолжил полет, потому что знаем, что сигнал ложный.

Это делают иностранные спецслужбы с территории двух государств: одной страны-члена ЕС и Украины, и делают это постоянно Александр Вучич президент Сербии

Вучич отметил, что у национального авиаперевозчика нет никакой прибыли с перелетов в Россию, поскольку из-за сигналов о взрывчатке самолеты возвращали с венгерской границы и из других мест и «те очень малые деньги, которые зарабатывали, их уже нет».

Однако, по словам Вучича, Сербия держит эти линии из принципа, поскольку хочет показать, что это свободная и свободолюбивая страна, которая сама принимает решение.

Вы нам не будете говорить, когда мы отменим авиарейсы. Вы, которые говорите нам о «кровавых» руках из-за сохранения линий в РФ… а вы отменяли свои авиарейсы, когда 19 стран были против одной Сербии? Александр Вучич президент Сербии

Награда за санкции

Сербский лидер также указал, что страны Запада готовы «чем угодно» наградить его при условии, если он согласится поддержать санкции против России.

Если введем санкции против РФ, получу любую награду, где только захотите. Буду прославлен всеми, будут говорить, что я — величайший демократ в мире, хотя до вчерашнего дня называли авторитарным и полуавтократичным Александр Вучич президент Сербии

По словам Вучича, отсутствие санкций против России обходится Сербии дорого. Однако введение ограничений стоило бы принципов не поддерживать санкции никому, потому что на своем примере Сербия знает, «как аморально вводить санкции, как это безрезультатно».

Лицемерие Запада

В эфире телеканала сербский лидер также упрекнул Запад в лицемерии в связи с поставками вооружений в самопровозглашенную республику Косово. По его словам, западные страны осуждают Белград за покупку у Китая комплексов противовоздушной обороны FK-3, при этом Великобритания поставляет Косово противотанковые ракетные комплексы Javelin и противотанковые управляемые ракеты NLAW.

Сербский лидер напомнил, что техническое соглашение 1999 года в Куманово предполагает в самопровозглашенной республике только контингент под эгидой НАТО KFOR. При этом ее вооружают опасными ракетами не только англичане, но и США, а Турция обучала пилотов на будущее.

Вучич добавил, что о поставках китайских ракетных комплексов ПВО FK-3 Запад был уведомлен заранее, этот тип вооружений не находится в санкционных списках. Он отметил, что страна руководствуется международным принципом и моралью.