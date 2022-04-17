В Сербии рассказали о награде от Запада в случае поддержки санкций против России

Президент Сербии Вучич заявил, что Запад наградит его за поддержку санкций против России

Президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Pink рассказал, что западные страны готовы «чем угодно» наградить его в том случае, если он согласится поддержать санкции против России, сообщает РИА Новости.

«Если введем санкции против РФ, получу любую награду, где только захотите. Буду прославлен всеми, будут говорить, что я — величайший демократ в мире, хотя до вчерашнего дня называли авторитарным и полуавтократичным. Нам дорого обходится то, что не поддерживаем санкции. Дороже, чем думаете. А если бы ввели, то это бы нам стоило наших принципов не поддерживать санкции никому, потому что на своем примере знаем, как аморально вводить санкции, как это безрезультатно», — заявил сербский лидер.

Оппозиционная Сербская радикальная партия призвала власти страны в будущем выдержать давление Запада и не голосовать против России в ООН. Глава партии Воислав Шешель указал, что опасения из-за приостановки поставок нефти в страну имеют альтернативное решение.