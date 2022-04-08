В Сербии призвали выдержать давление Запада

Глава Сербской радикальной партии Шешель призвал власти выдержать антироссийское давление

Оппозиционная Сербская радикальная партия призвала власти страны в будущем выдержать давление Запада и не голосовать против России в ОНН. Об этом заявил глава партии Воислав Шешель, передает РИА Новости.

Он прокомментировал выступление президента Сербии Александра Вучича, который заявил, что внешнеполитическое давление на Белград стало сильнее, если бы Белград воздержался от голосования за выход России из Совета ООН по правам человека (СПЧ). Шешель раскритиковал поступок Вучича и заметил, что действовал бы иначе, будучи президентом страны.

«Это нехороший жест. Если такое повторится, — боюсь, что Россия потеряет терпение по отношению к Сербии. Это больше никогда не должно повториться, это неприемлемо», — сказал Шешель.

Лидер Сербской радикальной партии также указал, что опасения из-за приостановки поставок нефти в страну имеют альтернативное решение. В частности, подчеркнул он, Россия могла бы поставлять топливо в Сербию по Дунаю. Шешель напомнил, что Москва во времена СССР подписала Дунайскую конвенцию и остановка ее судов на реке стала бы объявлением войны.

При этом, по мнению сербского политика, газотранспортная система Болгарии, доставляющая в Сербию природный газ из «Турецкого потока», представляет собой большой риск и находится под полным контролем Софии. Шешель отметил, что Болгария из собственной выгоды и по требованию Евросоюза ранее отказалась от «Южного потока».

Ранее Сербия проголосовала за выход России из СПЧ. Вучич объяснил, что причиной тому стал шантаж Запада, в том числе в отношении поставок нефти в страну.

7 апреля Генассамблея ООН приняла резолюцию о приостановке участия России в Совете по правам человека. За резолюцию проголосовали 93 государства. Против — 24. Воздержались — 58. В ООН пояснили, что Россия сохранит место в СПЧ, но не будет иметь права голоса и выступления. Глава евродипломатии Жозеп Боррель позднее заявил, что ЕС считает это необходимостью.

Российская сторона в ответ приняла решение досрочно прекратить свои полномочия в совете.