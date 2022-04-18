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Ректор ВШСИ не согласился с предъявленным ему обвинением в мошенничестве

Ректор ВШСИ Анатолий Полянкин не согласился с предъявленным ему обвинением в мошенничестве

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Ректор Высшей школы сценических искусств (ВШСИ) Анатолий Полянкин не согласился с предъявленным ему обвинением. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на его адвоката Василя Куликова.

Следствие обвиняет Полянкина в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). В ближайшее время защита обжалует избрание домашнего ареста.

«Общая позиция стороны защиты — это несогласие с предъявленным обвинением. Что касается обжалования избранного домашнего ареста, конечно, мы будем это делать. Жалоба уже подготовлена и будет направлена в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса», — рассказал Куликов, отказавшись уточнить фабулу уголовного дела в отношении своего подзащитного.

Ранее в апреле сообщалось об увольнении Константин Райкина с поста художественного руководителя Высшей школы сценических искусств (бывшая Театральная школа Константина Райкина). Данное решение принял Полянкин.

15 апреля Бабушкинский суд Москвы арестовал Полянкина в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста до 3 мая.

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Сергей Равин
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