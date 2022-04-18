Психолог посоветовала меньше общаться с позитивными людьми

Психолог Уайт предупредила, что напускная жизнерадостность может привести к лишнему весу

Психолог и кандидат наук Сюзанна Деджес-Уайт рассказала, что ложная или «токсичная» жизнерадостность плохо влияет на психическое состояние человека и даже способна привести к лишнему весу. В статье для Psychology Today, она объяснила, что это приводит к проблемам в общении с окружающими и мешает жить свободно.

Психолог предупреждает, что постоянное напускное хорошее настроение мешает установить понимание как в романтических, так и в дружеских отношениях. Уайт характеризует такой подход к жизни термином «токсичный позитив» — это вера в то, что независимо от того, насколько ужасной или сложной может быть ситуация, нужно слепо сохранять оптимистичный настрой, который мешает видеть вещи такими, какие они есть, и искренне общаться.

Она отмечает, что практиковать позитивное мышление полезно, но «токсичный позитив» негативно влияет на человека, поскольку заставляет его подавлять истинные чувства. По словам Уайт, чем меньше человек понимает свои чувства, тем больше скрывается за маской оптимиста. Чтобы распознать признаки подобного поведения, психолог перечислила семь характерных признаков ложного оптимизма и посоветовала избавляться от такой манеры общения.

Уайт объясняет: люди притворяются вечно веселыми из-за страха перед тем, что о них подумают окружающие, поэтому пытаются смягчить любое некомфортное общение при помощи приятных слов. Кроме того, «токсично-позитивные» люди обесценивают собственные чувства, не принимают грусть и разочарование, а также испытывают стыд за открытое выражение любых негативных переживаний.

По мнению психолога, подобное поведение может привести к ухудшению физического самочувствия и даже лишнему весу из-за подавленных эмоций. «Нам также необходимо признать, что негативные эмоции редко просто "исчезают". Подавленные эмоции обязательно проявятся, и это может произойти в неподходящей обстановке», — поясняет она.

Помимо вреда здоровью напускная жизнерадостность плохо влияет на отношения с другими людьми. «Если мы не позволяем себе быть честными в том, что мы чувствуем, или позволяем другим чувствовать себя комфортно, делясь своими подлинными чувствами, мы жертвуем истинной близостью и заставляем отношения поддерживать поверхностный, неискренний характер», — отмечает Уайт.

Чтобы избавиться от «токсично-позитивного» поведения, психолог советует признавать не только хорошие, но и плохие эмоции. Для этого необходимо научиться излагать свои мысли в другом виде. Например, вместо фразы «Тебе нечего переживать, все хорошо», попробовать сказать: «Я вижу, что тебе эмоционально плохо сейчас. Как я могу тебе помочь?»

По словам Уайт, перестав скрывать истинные чувства за маской ложного оптимизма и попытавшись поделиться переживаниями, человек сможет лучше понимать себя и обрести эмоциональную свободу.

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