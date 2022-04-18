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Полковник полиции предстанет перед судом за незаконную прослушку коллеги

Главу собственной безопасности полиции Забайкалья осудят за незаконную прослушку коллеги

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Начальника оперативно-разыскной части собственной безопасности (ОРЧ СБ) УМВД России по Забайкальскому краю и его подчиненного, старшего оперуполномоченного по особо важным делам этого же отдела, осудят за превышение полномочий и служебный подлог. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Егор Марков.

Также главу ОРЧ СБ обвиняют в нарушении тайны телефонных переговоров. На время следствия его поместили в СИЗО, а его соучастника — под домашний арест.

По данным следствия, фигуранты принуждали руководителя одного из подразделений полиции подделывать документы, а в случае невыполнения их требований угрожали ему увольнением. Кроме того, начальник ОРЧ дал указание подчиненным организовать прослушку телефона главы другого подразделения без каких-либо на то оснований.

18 ноября стражей порядка задержали сотрудники ФСБ. В этот же день в их кабинетах прошли обыски. Тогда сообщалось, что речь идет о полковнике полиции Сергее Тохсырове.

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Елизавета Новикова
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