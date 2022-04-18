Кремль высказался об ответных мерах на санкции Запада

Песков заявил, что ответные меры России на санкции Запада прорабатываются в правительстве

Ответные меры России на санкции Запада формулируются и прорабатываются в правительстве. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Пресс-секретарь президента также подчеркнул, что они будут соответствовать интересам Москвы.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что антироссийские санкции уже повлияли на финансовый сектор, и в ближайшее время начнут сказываться на реальном. По ее словам, для экономики страны начинается непростой период структурных изменений. Вместе с тем она подчеркнула, что российская банковская система «крепко стоит на ногах» и способна выдерживать серьезные удары.