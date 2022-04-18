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Врачи перечислили все преимущества вечернего секса

InStyle: секс перед сном успокаивает и может облегчить бессонницу

Фото: Unsplash

Врач восточной медицины Анна Сие Голд и доктор медицины, консультант по сну Нилонг Вьяса объяснили, как именно вечерний секс влияет на качество сна. Об этом они рассказали в беседе с онлайн-изданием InStyle.

Специалисты перечислили все преимущества интимной близости вечером. По их словам, между сексом и повышенной сонливостью после него существует прямая взаимосвязь. Эксперты ссылаются на исследования ученых, согласно которым секс и мастурбация могут успокаивать, действовать как мягкое снотворное и даже могут облегчить бессонницу. Врач китайской медицины и специалист по сну Анна Сие Голд объяснила, что появление сонливости после близости обусловлено гормонами — оргазм способствует выработке пролактина, серотонина, дофамина и окситоцина. «У многих людей сочетание этих гормонов вызывает чувство глубокой эйфории, ощущение спокойствия и, как следствие, желания вздремнуть», — пояснила доктор Голд.

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В свою очередь, доктор Вьяса добавил, что секс поможет хорошо спать, даже если не достичь оргазма. По его словам, самым большим препятствием для хорошего ночного сна является сильный стресс, но в процессе близости нервозность уходит, а уровень кортизола снижается, что способствует засыпанию. При этом такого же эффекта можно добиться прогулками, объятиями, поцелуями, йогой или медитацией.

В заключение доктор Голд уточнила, что, несмотря на то что на большинство людей секс благотворно влияет на сон, у некоторых он вызывает обратный эффект. «Поскольку дофамин и серотонин вызывают ощущение эйфории, некоторые могут чувствовать себя очень бодрыми и взбудораженными после кульминации. Но эта категория людей, как правило, предпочитает утренний секс вечернему», — подытожила она.

Ранее сексолог Анастасия Ахмадишина и психолог Вероника Токан рассказали россиянам о влиянии стресса на сексуальную жизнь и назвали способ вернуть радость в интимную жизнь. По их словам, спорт может помочь сбросить нервное напряжение, зарядит энергией и немного повысит либидо.

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Наталья Обрядина
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