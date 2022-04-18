Предсказано сокращение продаж творога и сыра из-за снижения доходов россиян

Эксперт предсказала падение продаж на молочном рынке из-за сокращения доходов россиян

Продажи йогуртов, масла, творога, сметаны и сыра в этом году сократятся на фоне падения доходов населения, считает коммерческий директор агропромышленного холдинга «Белая Долина» Альбина Искакова, передает РИА Новости.

Из-за геополитической ситуации, высокого уровня инфляции и роста безработицы вероятно падение продаж на молочном рынке в целом, предсказывает она. В первую очередь падение продемонстрируют более дорогие категории (творожно-десертная группа и йогурты, а также масло, творог, сметана и сыры), полагает Искакова.

По оценке эксперта, будет переориентация спроса на низкий ценовой сегмент, особенно в регионах. Искакова добавила, что потребление молочных продуктов сократится из-за резкого увеличения стоимости сырья, упаковки, оборудования и комплектующих. В этом году рост покажет потребление молока в пленке, творога во флоупаке и продукции с заменителями молочного жира, уверена директор холдинга. Крупные игроки будут поглощать средние и небольшие производства в регионах, заключила Искакова.

Еще в прошлом году россияне начали переходить на недорогую альтернативу сыра — заменители (стоят на треть дешевле). При их производстве возможно использование растительных жиров, например пальмового масла.