В МИД сравнили разборки украинских политиков с Ватиканом с фильмом «Экзорцист»

Захарова сравнила разборки украинского депутата Вятровича с Ватиканом с лентой «Экзорцист»

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила, что история разборок киевского режима с Ватиканом напоминает фильм Уильяма Фридкина «Экзорцист». Такое мнение она выразила в своем Telegram-канале.

Так она прокомментировала реакцию украинских политиков на крестный ход в Ватикане, участие в котором приняли россиянка и украинка. В частности, Захарова указала на пост депутата Рады Владимира Вятровича в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), в котором политик опубликовал скриншот статьи под названием «Этот папа сломался». Кроме того, в комментариях Вятрович назвал участие двух женщин «глупым флешмобом».

Помимо этого представитель ведомства напомнила, что новый посол Украины при Ватикане Андрей Юраш пообещал «разобраться» с папой Римским за то, что тот "неправильно" высказался об украинских беженцах.

Захарова предположила, что украинцев мог возмутить тот факт, что накануне шествия понтифик процитировал писателя Федора Достоевского. По ее словам, «в условиях "отмены всего русского" это выглядит почти экстремизмом». В связи с этим представитель МИД отметила, что происходящее напоминает фильм «Экзорцист», а также диафильм «Хрюк на елке», созданный по сюжету одноименной сказки Бориса Заходера.

Ранее Папа Римский призвал к пасхальному перемирию на Украине. «Сложите оружие, начните пасхальное перемирие. Но не для того, чтобы перезарядить оружие и возобновить бои, нет. Перемирие для того, чтобы прийти к миру путем настоящих переговоров, с готовностью также пойти на некоторые жертвы ради блага народа», — заявил понтифик во время проповеди на площади Святого Петра в Ватикане.