Samsung изобрела смартфон с прозрачным экраном

В базе WIPO опубликовали патент Samsung на смартфон с прозрачным экраном

Samsung запатентовала смартфон с прозрачным экраном, сообщает издание SamMobile.

Соответствующий патент заметили в базе Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO), он был опубликован 14 апреля. В документе инженеры компании описали использование телефона, который имеет вытягивающийся экран.

Уточняется, что та часть дисплея, которая вытягивается из корпуса, является прозрачной. Специалисты Samsung не объяснили, с какой целью было применено подобное техническое решение. На схемах изображено два типа изобретенных устройств: одно имеет выдвигающийся экран сбоку, другое — сверху.

Журналисты отметили, что факт публикации патента не гарантирует, что корпорация собирается выпускать телефоны с подобным форм-фактором на рынок. «Однако Samsung защитила свои разработки и интеллектуальную собственность в WIPO на случай, если она решит воплотить эту амбициозную идею в жизнь», — подчеркнули авторы. Специалисты напомнили, что Samsung представила концепт прозрачного OLED-экрана для гаджетов в 2015 году, однако затем решила прекратить его производство из-за низкого спроса на подобные девайсы.

В начале 2021 года LG представила 55-дюймовый OLED-телевизор с прозрачной матрицей. В компании объяснили, что прозрачные дисплеи могут быть востребованы для использования в общественных местах — торговых центрах или метро.