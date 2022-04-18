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В России оценили угрозу Зеленского прекратить переговоры с Москвой

Экс-замглавы МИД Орджоникидзе: угроза Зеленского прекратить переговоры с Россией нелогична
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine/ Globallookpress.com

Экс-замглавы МИД России Сергей Орджоникидзе в беседе с «Известиями» оценил угрозу президента Украины Владимира Зеленского прекратить переговоры с Москвой в том случае, если в Мариуполе будут уничтожены украинские военные. Он отметил, что подобные заявления нелогичны.

«В его словах нет логики. Ну хорошо, ну уничтожат наши украинских военных — так и некому будет сопротивляться, и не нужны будут переговоры. Какая-то бессмыслица уже», — указал бывший заместитель министра иностранных дел.

Орджоникидзе подчеркнул, что переговоры нужны в первую очередь Украине. По мнению дипломата, Зеленский адресует свои заявления не России, а Западу, пытаясь дискредитировать российские вооруженные силы.

17 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев прекратит вести переговоры с Москвой в случае уничтожения украинских военных в Мариуполе. «Мариуполь — это, может быть, как десять Бородянок, и я хочу сказать, уничтожение наших военных, наших ребят, поставит точку на всех переговорах», - подчеркнул глава государства.

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Марина Совина
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