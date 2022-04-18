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Число атак на пользователей Apple возросло

В Atlas VPN заявили, что за полгода число атак на iPhone выросло на 467 процентов

Фото: Laurenz Heymann / Unsplash

Число атак на пользователей Apple резко выросло. Об этом сообщает издание TechRadar.

Журналисты медиа ссылаются на отчет Atlas VPN, согласно которому пользователей гаджетов Apple стали чаще атаковать. По данным компании, во второй половине 2021 года специалисты зафиксировали на 467 процентов больше уязвимостей в гаджетах бренда, чем в первом полугодии. Большая часть эксплойтов была найдена в браузере Safari и iOS.

«Из-за того, что все программное обеспечение Apple взаимозаменяемо и взаимосвязано, одна обнаруженная уязвимость обычно может затронуть все устройства бренда», — говорится в исследовании. Эксперты заявили, что из-за большой популярности iPhone и других устройств Apple в зоне риска оказались буквально миллиарды пользователей девайсов.

По оценке экспертов, чаще всего специалисты по безопасности сталкивались с уязвимостями с продуктами и девайсами Google и Microsoft. Проблемы связаны с ОС Android и браузером Chrome. «Чтобы обезопасить себя от угроз, пользователи должны всегда обновлять программное обеспечение своих устройств до последней версии», — отметил представитель Atlas VPN Вилиус Карделис (Vilius Kardelis).

В середине апреля специалисты Adjust заявили, что пользователи смартфонов Apple стали чаще включать функцию отслеживания действий в приложениях, чем ранее. В приложениях игр показатель может достигать 30 процентов, в ряде сервисов — 75 процентов.

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Андрей Ставицкий
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