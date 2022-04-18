Россияне массово захотели отдохнуть в одной республике бывшего СССР

АТОР: Узбекистан может войти в топ-10 направлений на майские праздники у россиян

Россияне массово захотели отдохнуть в Узбекистане из-за отсутствия санкционных проблем. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что эта республика бывшего СССР может войти в топ-10 направлений у россиян на майские праздники. Как объяснили туроператоры, путешественники выбирают Узбекистан, поскольку туда стабильно выполняются рейсы и нет проблем с оплатой картами «Мир».

В компании «Интурист» зафиксировали увеличение спроса на 55 процентов по сравнению с показателями прошлого года. Похожие данные приводит и «Русский экспресс».

В основном туристы предпочитают экскурсионный отдых в Узбекистане. Кроме того, эксперты туротрасли отмечают, что в стране сейчас появляется все больше новых курортов и отелей.

Вакцинированным путешественникам облегчены правила въезда в Узбекистан. Им нужен только загранпаспорт и прививочный сертификат. Ташкент признает «Спутник V» и «Спутник Лайт». Туристам без прививки нужно предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного в течение 72 часов до прибытия. При отсутствии сертификата и результатов ПЦР-теста при пересечении границы можно сдать экспресс-тест. Россиянам, приезжающим в Узбекистан менее чем на два месяца, виза не нужна.

В середине апреля стало известно, что Узбекистан, Турция и Армения стали у россиян самыми популярными зарубежными направлениями для отдыха на майские праздники.