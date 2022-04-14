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Россиянка отдохнула в Узбекистане и почувствовала себя миллионером

Читательница портала «Тонкости туризма» рассказала о трудностях обмена денег в Узбекистане

Фото: Martina Katz / Globallookpress.com

Россиянка побывала в Узбекистане и назвала страну перспективным направлением для туризма. Впечатления девушки опубликовал портал «Тонкости туризма».

По словам путешественницы, из-за блокировки банковских карт сейчас гораздо проще ехать в бывшую республику СССР не самостоятельно, а в составе организованной группы. Так, читательница портала купила тур на неделю за 50 тысяч рублей с учетом авиабилетов, трансфера, экскурсий и питания.

Туристка рассказала, что главной трудностью во время отдыха был обмен долларов на местную валюту. «Обменяв 100 долларов (примерно восемь тысяч рублей), вы получаете большую пачку узбекских сум — почувствуй себя миллионером. Туристы выходят из обменников с целыми авоськами денег», — описала она ситуацию.

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В целом путешествие россиянке понравилось — отдельно она отметила Бухару, восхитившись древними дворцами, колоритными рынками и местным пловом софи-ош. Кроме того, она порекомендовала посетить мавзолеи, некрополи и мечети. «У каждого из них своя история и своя изюминка», — добавила туристка.

«Просто бери загранпаспорт и билет на самолет, никаких проблем с визами. Люди тут очень добрые, светлые и гостеприимные», — резюмировала она.

Ранее в марте представители туриндустрии заявили о высоком спросе на туры в Армению, Азербайджан и Узбекистан среди россиян. По словам гендиректора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, эти три республики бывшего СССР в последнее время стали лидерами туристического направления из России.

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Мария Гейн
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