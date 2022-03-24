Россияне заинтересовались путешествиями в три страны бывшего СССР

Российские путешественники заинтересовались турами в Армению, Азербайджан и Узбекистан

Наибольшим спросом среди российских туристов пользуется Армения, Азербайджан и Узбекистан. О том, в какие страны едут отечественные путешественники, пишет «Газета.Ru».

По словам гендиректора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, эти три республики бывшего СССР действительно в последнее время стали лидерами туристического направления из России. При этом эксперт добавил, что спрос на путешествия также мог совпасть с волной отъездов из страны, поэтому какая-то часть этих людей не является туристами.

В компании «Интурист» подтвердили слова Ромашкина, назвав самым популярным направлением Армению. Кроме того, туроператор рассматривает возможность предложить россиянам отдых в Казахстане и Киргизии. В Anex Tour есть только два варианта туров в республики бывшего СССР: Армения и Азербайджан — тем не менее, в компании отметили, что россияне интересуются этими поездками.

Специалисты сервиса OneTwoTrip добавили, что в тройку самых популярных направлений по бронированиям авиабилетов с начала марта среди стран бывшего СССР вошли Армения (21,2 процента), Киргизия (6,4 процента) и Азербайджан (5,3 процента). Также россияне заинтересовались перелетами в Узбекистан, Таджикистан, Грузию, Казахстан и Белоруссию. При этом по сравнению с аналогичным периодом в феврале больше всего спрос вырос на поездки в Казахстан (64 процента) и Грузию (38 процентов).

Также эксперты привели средние цены туров в страны бывшего СССР. Например, отправиться в Армению на семь дней с проживанием в трехзвездочном отеле с завтраками (перелет в обе стороны и трансфер включен) можно от 79 тысяч рублей на двоих. Стоимость аналогичного тура в Азербайджан в марте начинается от 112 тысяч рублей, отдых в Узбекистане обойдется от 107 тысяч рублей.

Ранее в марте сообщалось, что россияне резко заинтересовались турами в Армению. По словам управляющего директора туристического сервиса Biletix Александра Мишина, на это факт повлияло сокращение количества открытых зарубежных стран для отечественных туристов, усиление миграционного потока и статус Еревана как пассажирского хаба для дальнейшего перемещения по миру.