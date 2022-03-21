В Biletix рассказали о росте спроса на туры в Армению среди россиян в пять раз

Россияне резко заинтересовались турами в одну бывшую страну СССР — Армению. Спрос на направление вырос в пять раз. Об этом пишет информационный портал Tourdom.

По словам управляющего директора туристического сервис Biletix Александра Мишина, этому есть несколько объяснений. Во-первых, для отечественных туристов сократилось количество открытых зарубежных направлений. Во-вторых, на фоне геополитической ситуации усилился миграционный поток. В-третьих, Ереван стал пассажирским хабом для дальнейшего перемещения соотечественников по миру из-за закрытия воздушного пространства Европы для российских авиакомпаний.

«Все три пункта, которые сложились воедино, привели к сильному росту цен по этому направлению: если в 2021 году средняя стоимость перелета в Ереван в это время года составляла 5,3 тысячи рублей, то сейчас она выросла до 32,3 тысячи рублей», — рассказал специалист.

При этом Мишин отметил, что по мере того, как будет уменьшаться влияние шокового фактора и увеличиваться количество предложений от авиакомпаний, цены на поездки в Армению будут снижаться. В настоящее время средняя цена недельных туров в республику составляет от 350 до 500 долларов (31,1-51,9 тысячи рублей).

Ранее в марте россиянам раскрыли оптимальную стоимость билетов и туров в Армению. Цены на пятидневные путевки начинаются от 49 тысяч рублей, билеты по маршруту из Москвы в Ереван обойдутся как минимум в 15 тысяч рублей.