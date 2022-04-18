Вынесен приговор первому гражданскому фигуранту дела о хищении у «Воентелекома»

Первый гражданский фигурант дела о хищении у «Воентелекома» получил четыре года колонии

В Москве суд в особом порядке приговорил к четырем годам колонии бывшего советника руководителя ОАО «Воентелеком» Дмитрия Семилетова за хищение средств у Минобороны. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Семилетов стал первым гражданским фигурантом дела, получившим приговор. Помимо него были задержаны бывший первый замдиректора ОАО «Воентелеком» Олег Савицкий и директор компании ООО «Эр-Си-Ай» Татьяна Ильина. Их обвинили в особо крупном мошенничестве.

По версии следствия, в рамках контракта с Минобороны они должны были поставить ведомству маршрутизаторы и радиостанции из деталей российских производителей. Вместо этого почти всю начинку изделий они закупили в Китае, а в России лишь собирали устройства. Ущерб оценили более чем в 1,5 миллиарда рублей.

Все задержанные фигуранты заключили сделки со следствием и дали показания на экс-главу 1-го управления главного управления связи (ГУС) Минобороны Александра Оглоблина, который представлял госзаказчика при подписании договоров с «Воентелекомом».

Оглоблин тоже не стал хранить молчание и раскрыл роль в преступной схеме своего начальника — бывшего замглавы Генштаба генерал-полковника Халила Арсланова. Ему вменяется хищение путем мошенничества на общую сумму почти в 6,7 миллиарда рублей и получение взятки в 12 миллионов рублей.

