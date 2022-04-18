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69-я параллель

На Ямале придумали замену популярной закуске

В Салехарде нашли замену Fish&Chips и начали делать ее из ямальской черной рыбы

Фото: Unsplash

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в городе Салехард нашли замену популярной закуске Fish&Chips. Об этом сообщает «Север Пресс».

В качестве замены трески была выбрана ямальская черная рыба. По словам бренд-шеф ресторана «Охота» Максима Цыганова, важно было доказать, что блюдо из налима окажется не хуже, чем оригинальное. Его в заведении подают с авторским соусом с брусникой и с консервированным язем в масле.

Генеральный директор ресторана «Охота» Василий Гундырев считает, что меню с местной продукцией сделает Салехард более туристически привлекательным. Он также отметил интерес к созданию новых сочетаний у поваров из других ямальских городов.

«Мы хотим показать, что северная кухня может быть вкусной и разнообразной. Надеюсь, что оценить ее по достоинству смогут не только жители, но и гости региона», — сказал генеральный директор Салехардского комбината Владимир Попов.

Ранее в Якутии предложили заменить кока-колу напитком с добавлением «Эпсорина» — брендового местного компонента, который получают из рогов северного оленя. По заявлению производителя газировки, эта добавка помогает организму восстанавливаться после различных заболеваний и при умственной и физической усталости.

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Анастасия Шейкина
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