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Стилист назвал модную замену классическому пальто

Британский стилист Шейн Уотсон назвал жакет модной заменой классическому пальто

Фото: Shutterstock

Британский стилист Шейн Уотсон назвал жакет модной заменой классическому пальто. Соответствующим мнением он поделился в интервью Daily Mail.

По словам эксперта моды, классическое пальто уступит место трем основным стилям жакетов: оверсайз и кожаным пиджакам, а также блейзерам в стиле сафари с поясом. Обозреватель объясняет тренд тем, что в нынешнем сезоне формальные наряды отходят на второй план, а пиджаки позволяют без усилий создавать более интересные образы.

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Собеседник издания утверждает, что правильно подобранный блейзер подойдет к любому наряду. Уотсон рекомендует покупать упомянутый предмет гардероба прямого кроя и на размер больше. Так, например, эксперт ставит в пример образ редактора американского Vogue Анны Винтур, которая появилась на публике в кожаном приталенном пиджаке с отложным воротником.

Ранее в апреле модный редактор портала Who What Wear Анна Лаплака назвала мешковатые штаны заменой джинсам в 2022 году. По словам эксперта, изделия, которые в последние несколько лет считались основным предметом любого гардероба, уступят место просторным брюкам со свободной посадкой, в частности карго и палаццо. Подобный предмет гардероба неоднократно был замечен на представителях уличной моды и блогерах, отметила журналистка.

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Дарья Шляпужникова
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