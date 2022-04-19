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Губернатор Белгородской области заявил об обстреле села со стороны Украины

Губернатор Белгородской области Гладков: село Головчино было обстреляно со стороны Украины

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Белгородское село Головчино было обстреляно со стороны Украины, об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Известно, что в результате обстрела пострадала местная жительница, ей оказывается медицинская помощь. Также есть разрушения инфраструктуры. «Сейчас идёт подомовой обход. Более подробную информацию дам позже», — пообещал губернатор.

В четверг, 14 апреля, стало известно об украинском обстреле села Журавлевка Белгородской области. Тогда пострадал 37-летний местный житель — он получил легкое осколочное ранение в предплечье. Помимо этого, 14 апреля ВСУ обстреляли село Сподарюшино в Белгородской области. Атаке также подверглись жилые дома в Климовском районе Брянской области. Тогда за помощью обратились восемь человек.

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Марина Совина
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